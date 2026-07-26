鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-26 09:13

台股 24 日再度拉回修正，觀察成交量前十大當中，僅有緯創與反向 ETF 力守平盤之上，進一步觀察 7/17 以來三大法人動向，可以發現緯創不僅連續兩天高居外資買超榜首，本周前四天也在外資買超排行前十中天天榜上有名，顯見外資買盤力道強勁，帶動 7/17 以來緯創股價強勢表態，連續 5 天收紅 K，連帶使得成分股含緯創的台股 ETF 表現跟著水漲船高。

盤點台股 ETF，持有緯創的總計 41 檔，其中 10 檔持有 5 千張以上，這 10 檔自 7 月 17 日以來，股價含息報酬介於 5.9%~2.57% 之間，其中又有 6 檔表現相對突出，績效全數站上 4% 以上，分別是國泰台灣科技龍頭 (00881-TW) 的 5.9%、凱基台灣 TOP50(009816-TW) 的 5.6%、富邦科技 (0052-TW) 的 5.18%、富邦台 50(006208-TW) 的 4.46%、元大台灣 50(0050-TW) 的 4.38%，以及大華優利高填息 30(00918-TW) 的 4.32%。

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市場法人表示，台股這波動盪，主要是針對評價面的修正，由韓國股市大規模去槓桿化開始，引發一連串市場情緒與資金流向變化。其中又以今年以來漲多個股遭遇較大挑戰；但若回歸基本面觀察，AI 需求本身並未出現反轉，台股 AI 成長趨勢領頭羊第二季營收獲利同步寫下歷史新高，近期全球主要 AI 企業財報與資本支出計畫也仍持續創高，顯示 AI 基礎建設投資與企業獲利成長趨勢並未改變。

凱基台灣 TOP50(009816-TW)ETF 研究團隊表示，AI 產業革命帶來的股市長多格局並未反轉，但 AI 全面上漲的時期已過，可以想見的是，隨著股市步入估值調整期，資金勢必加速輪動，預期資金將從純粹的題材炒作轉向「實質盈利支撐」。

在市場更加嚴格檢視企業將資本支出變現之能力的情況下，具備壟斷地位的半導體、關鍵零組件與垂直領域 AI 應用龍頭，可望有更高機會脫穎而出，值得持續關注，並透過持續投資、不配息或配息再投入機制，在市場修正期間累積更多部位，有機會在下一輪成長循環中發揮複利效果。

高緯創含量 ETF 7/17 以來表現 股票代號 股票名稱 含緯創股數 7/17 以來報酬 (%) 00881 國泰台灣科技龍頭 12019000 5.9 009816 凱基台灣 TOP50 5146000 5.6 0052 富邦科技 5395520 5.18 006208 富邦台 50 13258000 4.46 0050 元大台灣 50 67749381 4.38 00918 大華優利高填息 30 29741000 4.32 929 復華台灣科技優息 19313000 3.45 00939 統一台灣高息動能 5860000 2.95 00878 國泰永續高股息 80968000 2.89 0056 元大高股息 157446107 2.57 資料來源：CMoney。資料日期：2026/7/23。