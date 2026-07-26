鉅亨網記者陳于晴 台北
台股 24 日再度拉回修正，觀察成交量前十大當中，僅有緯創與反向 ETF 力守平盤之上，進一步觀察 7/17 以來三大法人動向，可以發現緯創不僅連續兩天高居外資買超榜首，本周前四天也在外資買超排行前十中天天榜上有名，顯見外資買盤力道強勁，帶動 7/17 以來緯創股價強勢表態，連續 5 天收紅 K，連帶使得成分股含緯創的台股 ETF 表現跟著水漲船高。
盤點台股 ETF，持有緯創的總計 41 檔，其中 10 檔持有 5 千張以上，這 10 檔自 7 月 17 日以來，股價含息報酬介於 5.9%~2.57% 之間，其中又有 6 檔表現相對突出，績效全數站上 4% 以上，分別是國泰台灣科技龍頭 (00881-TW) 的 5.9%、凱基台灣 TOP50(009816-TW) 的 5.6%、富邦科技 (0052-TW) 的 5.18%、富邦台 50(006208-TW) 的 4.46%、元大台灣 50(0050-TW) 的 4.38%，以及大華優利高填息 30(00918-TW) 的 4.32%。
市場法人表示，台股這波動盪，主要是針對評價面的修正，由韓國股市大規模去槓桿化開始，引發一連串市場情緒與資金流向變化。其中又以今年以來漲多個股遭遇較大挑戰；但若回歸基本面觀察，AI 需求本身並未出現反轉，台股 AI 成長趨勢領頭羊第二季營收獲利同步寫下歷史新高，近期全球主要 AI 企業財報與資本支出計畫也仍持續創高，顯示 AI 基礎建設投資與企業獲利成長趨勢並未改變。
凱基台灣 TOP50(009816-TW)ETF 研究團隊表示，AI 產業革命帶來的股市長多格局並未反轉，但 AI 全面上漲的時期已過，可以想見的是，隨著股市步入估值調整期，資金勢必加速輪動，預期資金將從純粹的題材炒作轉向「實質盈利支撐」。
在市場更加嚴格檢視企業將資本支出變現之能力的情況下，具備壟斷地位的半導體、關鍵零組件與垂直領域 AI 應用龍頭，可望有更高機會脫穎而出，值得持續關注，並透過持續投資、不配息或配息再投入機制，在市場修正期間累積更多部位，有機會在下一輪成長循環中發揮複利效果。
|高緯創含量 ETF 7/17 以來表現
|股票代號
|股票名稱
|含緯創股數
|7/17 以來報酬 (%)
|00881
|國泰台灣科技龍頭
|12019000
|5.9
|009816
|凱基台灣 TOP50
|5146000
|5.6
|0052
|富邦科技
|5395520
|5.18
|006208
|富邦台 50
|13258000
|4.46
|0050
|元大台灣 50
|67749381
|4.38
|00918
|大華優利高填息 30
|29741000
|4.32
|929
|復華台灣科技優息
|19313000
|3.45
|00939
|統一台灣高息動能
|5860000
|2.95
|00878
|國泰永續高股息
|80968000
|2.89
|0056
|元大高股息
|157446107
|2.57
|資料來源：CMoney。資料日期：2026/7/23。
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