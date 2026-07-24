鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅林斯(ROL-US)EPS預估下修至1.16元，預估目標價為45.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對羅林斯(ROL-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.23元下修至1.16元，其中最高估值1.27元，最低估值1.12元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.27(1.27)
|1.42
|1.58
|1.77
|最低值
|1.12(1.19)
|1.22
|1.37
|1.52
|平均值
|1.17(1.23)
|1.3
|1.46
|1.65
|中位數
|1.16(1.23)
|1.27
|1.43
|1.65
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|41.44億
|45.30億
|49.44億
|53.88億
|最低值
|40.40億
|43.49億
|46.32億
|50.43億
|平均值
|40.93億
|44.47億
|48.20億
|52.54億
|中位數
|40.93億
|44.47億
|48.62億
|53.31億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.71
|0.75
|0.89
|0.96
|1.09
|營業收入
|24.24億
|26.96億
|30.73億
|33.89億
|37.61億
詳細資訊請看美股內頁：
羅林斯(ROL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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