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鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅林斯(ROL-US)EPS預估下修至1.16元，預估目標價為45.00元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對羅林斯(ROL-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.23元下修至1.16元，其中最高估值1.27元，最低估值1.12元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.27(1.27)1.421.581.77
最低值1.12(1.19)1.221.371.52
平均值1.17(1.23)1.31.461.65
中位數1.16(1.23)1.271.431.65

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值41.44億45.30億49.44億53.88億
最低值40.40億43.49億46.32億50.43億
平均值40.93億44.47億48.20億52.54億
中位數40.93億44.47億48.62億53.31億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.710.750.890.961.09
營業收入24.24億26.96億30.73億33.89億37.61億

詳細資訊請看美股內頁：
羅林斯(ROL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSROL

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