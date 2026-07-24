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鉅亨速報 - Factset 最新調查：印孚瑟斯(INFY-US)EPS預估下修至0.8元，預估目標價為12.76元

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根據FactSet最新調查，共49位分析師，對印孚瑟斯(INFY-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.82元下修至0.8元，其中最高估值0.84元，最低估值0.75元，預估目標價為12.76元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值0.84(0.86)0.91.20.99
最低值0.75(0.75)0.770.80.99
平均值0.8(0.81)0.840.890.99
中位數0.8(0.82)0.830.880.99

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值211.54億223.66億238.23億248.38億
最低值187.60億204.61億211.37億248.38億
平均值202.80億211.04億221.91億248.38億
中位數202.49億209.67億218.96億248.38億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS0.700.720.770.760.81
營業收入163.27億182.66億185.63億192.78億202.19億

詳細資訊請看美股內頁：
印孚瑟斯(INFY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSINFY

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