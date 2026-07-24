鉅亨速報 - Factset 最新調查：印孚瑟斯(INFY-US)EPS預估下修至0.8元，預估目標價為12.76元
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根據FactSet最新調查，共49位分析師，對印孚瑟斯(INFY-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.82元下修至0.8元，其中最高估值0.84元，最低估值0.75元，預估目標價為12.76元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|0.84(0.86)
|0.9
|1.2
|0.99
|最低值
|0.75(0.75)
|0.77
|0.8
|0.99
|平均值
|0.8(0.81)
|0.84
|0.89
|0.99
|中位數
|0.8(0.82)
|0.83
|0.88
|0.99
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|211.54億
|223.66億
|238.23億
|248.38億
|最低值
|187.60億
|204.61億
|211.37億
|248.38億
|平均值
|202.80億
|211.04億
|221.91億
|248.38億
|中位數
|202.49億
|209.67億
|218.96億
|248.38億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|0.70
|0.72
|0.77
|0.76
|0.81
|營業收入
|163.27億
|182.66億
|185.63億
|192.78億
|202.19億
詳細資訊請看美股內頁：
印孚瑟斯(INFY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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