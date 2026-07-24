鉅亨速報 - Factset 最新調查：Albertsons Companies Inc - Class A(ACI-US)EPS預估下修至1.86元，預估目標價為14.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Albertsons Companies Inc - Class A(ACI-US)做出2027年EPS預估：中位數由2.01元下修至1.86元，其中最高估值2.36元，最低估值1.65元，預估目標價為14.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|2.36(2.36)
|2.58
|2.98
|1.68
|最低值
|1.65(1.65)
|1.6
|1.6
|1.68
|平均值
|2(2.03)
|2.04
|2.16
|1.68
|中位數
|1.86(2.01)
|1.95
|2.13
|1.68
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|836.72億
|834.89億
|850.50億
|852.61億
|最低值
|811.93億
|811.70億
|821.45億
|852.61億
|平均值
|819.81億
|824.59億
|835.13億
|852.61億
|中位數
|820.33億
|827.72億
|835.76億
|852.61億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|2.70
|2.27
|2.23
|1.64
|0.40
|營業收入
|718.87億
|776.50億
|792.38億
|803.91億
|831.73億
詳細資訊請看美股內頁：
Albertsons Companies Inc - Class A(ACI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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