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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Albertsons Companies Inc - Class A(ACI-US)EPS預估下修至1.86元，預估目標價為14.00元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Albertsons Companies Inc - Class A(ACI-US)做出2027年EPS預估：中位數由2.01元下修至1.86元，其中最高估值2.36元，最低估值1.65元，預估目標價為14.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值2.36(2.36)2.582.981.68
最低值1.65(1.65)1.61.61.68
平均值2(2.03)2.042.161.68
中位數1.86(2.01)1.952.131.68

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值836.72億834.89億850.50億852.61億
最低值811.93億811.70億821.45億852.61億
平均值819.81億824.59億835.13億852.61億
中位數820.33億827.72億835.76億852.61億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS2.702.272.231.640.40
營業收入718.87億776.50億792.38億803.91億831.73億

詳細資訊請看美股內頁：
Albertsons Companies Inc - Class A(ACI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSACI

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Albertsons Companies Inc - Class A11.44-21.6%

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