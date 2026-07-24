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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對SS&C Technologies Holdings Inc(SSNC-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.92元上修至7.1元，其中最高估值7.18元，最低估值6.88元，預估目標價為91.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.18(6.95)
|7.97
|8.7
|9.5
|最低值
|6.88(6.87)
|7.35
|7.85
|9.5
|平均值
|7.09(6.91)
|7.76
|8.36
|9.5
|中位數
|7.1(6.92)
|7.85
|8.56
|9.5
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|68.15億
|71.85億
|75.53億
|79.27億
|最低值
|67.26億
|70.05億
|72.85億
|79.27億
|平均值
|67.77億
|71.14億
|74.58億
|79.27億
|中位數
|67.86億
|71.25億
|74.59億
|79.27億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.99
|2.48
|2.39
|3.00
|3.15
|營業收入
|50.51億
|52.83億
|55.03億
|58.82億
|62.72億
詳細資訊請看美股內頁：
SS&C Technologies Holdings Inc(SSNC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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