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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Inc.(LNG-US)EPS預估上修至-6.31元，預估目標價為304.50元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Cheniere Energy Inc.(LNG-US)做出2026年EPS預估：中位數由-6.47元上修至-6.31元，其中最高估值12.27元，最低估值-7.84元，預估目標價為304.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值12.27(12.27)23.5221.515.54
最低值-7.84(-7.84)10.8910.58.65
平均值-4.57(-4.66)16.6114.9913.23
中位數-6.31(-6.47)16.215.415.5

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值253.87億260.22億251.85億260.47億
最低值207.46億218.12億226.50億260.47億
平均值223.91億239.64億243.60億260.47億
中位數222.63億239.17億247.43億260.47億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-9.255.6440.7214.2024.13
營業收入176.40億337.56億202.84億157.76億196.32億

詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Inc.(LNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLNG

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