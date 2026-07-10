鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Inc.(LNG-US)EPS預估下修至-6.6元，預估目標價為304.50元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Cheniere Energy Inc.(LNG-US)做出2026年EPS預估：中位數由-6.47元下修至-6.6元，其中最高估值16.53元，最低估值-7.84元，預估目標價為304.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|16.53(16.53)
|23.52
|21.98
|17.62
|最低值
|-7.84(-7.84)
|10.89
|10.5
|8.65
|平均值
|-2.62(-2.54)
|16.31
|14.96
|14.33
|中位數
|-6.6(-6.47)
|15.71
|15.4
|15.52
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|253.87億
|260.22億
|251.85億
|260.47億
|最低值
|208.56億
|225.77億
|226.50億
|241.82億
|平均值
|225.16億
|240.88億
|242.92億
|251.15億
|中位數
|222.63億
|238.14億
|246.64億
|251.15億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-9.25
|5.64
|40.72
|14.20
|24.13
|營業收入
|176.40億
|337.56億
|202.84億
|157.76億
|196.32億
詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Inc.(LNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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