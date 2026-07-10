鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Inc.(LNG-US)EPS預估下修至-6.6元，預估目標價為304.50元

宏碁AI應用持續擴大 Q2營收852億元近13年同期新高

聯發科Q2營收1521億元寫5季以來新高 飛越財測高標

〈美股早盤〉主要指數平盤震盪 SK海力士那斯達克首秀受矚

SemiAnalysis ：記憶體價格仍有2-3倍上修空間、CPO大規模部署延至2029年