鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-24 19:48

台灣郵輪產業國際行銷再傳捷報，近期由台灣港務公司董事長周永暉率隊，赴韓國濟州參加「2026 年濟州郵輪論壇」。港務公司表示，此次論壇吸引全球郵輪航商、港口當局、地方政府與產學界代表共襄盛舉，不僅在展攤區設位積極行銷，周永暉更受邀擔任 2 場核心演講的主講人，向國際航商與亞洲重要港口單位展現台灣港口目的地的旅遊魅力。

港務公司受邀韓國郵輪論壇演講，爭取國際航商靠泊擘劃郵輪布局。(圖:港務公司提供)

本次論壇以「亞洲郵輪 4.0：跨越邊界，一體同心」為核心主題。港務公司指出，面對 AI 與低碳永續交織的「亞洲郵輪 4.0」時代，台灣將持續推動低碳生態旅遊、智慧通關系統，結合多元靠泊優惠方案，吸引更多郵輪品牌部署台灣，

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今天展開第二天論壇，由亞洲郵輪領袖聯盟 (ACLN) 與台灣國際郵輪協會主辦的「台灣特別日」登場，由周永輝擔綱主講人，與交通部觀光署及郵輪業界的產學專家們共同登台。

周永暉表示，台灣港群憑藉優越的地理位置、便利的聯外交通及豐富的觀光資源，已成功建構最具競爭力的國際港群布局，在「AI+ESG」的雙軌驅動下，臺灣港群正從傳統碼頭逐漸轉型為智慧綠色港口，向全球航商與旅客展示臺灣作為亞洲郵輪目的地的獨特魅力。

周永暉也剖析台灣目前在亞洲郵輪市場版圖中所辦理的關鍵樞紐角色。隨著全球郵輪市場在疫後的改變，國際旅客的目光已從單純的地理目的地，轉向追求深度在地文化與環境永續的「體驗式旅遊」。

除了精彩的專題演講與產官學論壇外，港務公司本次也積極經營大會展位，現場行銷台灣港群的各項利多誘因及最新建設成果，透過與全球航商及旅遊業者面對面洽談，了解最新市場趨勢及需求，積極拓展台灣的郵輪市場版圖，期盼吸引更多元、更高端的國際郵輪品牌加碼部署臺灣，帶動全臺港口周邊的觀光經濟效益。