鉅亨網新聞中心 2026-07-24 10:40

英特爾 (INTC-US) 週四 (23 日) 公布第二季財報，其中最大的亮點，在於資料中心與 AI 事業部（DCAI）實現了 63 億美元的營收，年增幅度高達 59%，成為公司成長的強勁引擎。英特爾執行長陳立武明確指出，AI 正驅動前所未有的運算需求，英特爾在 CPU、ASIC 及先進封裝等領域均處於有利位置，能精準把握成長機遇。

英特爾財報指出，第二季營收達 161 億美元，年增 25%，創下自 2011 年以來最快的成長紀錄，遠超分析師預期的 144.2 億美元。

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儘管受美國政府股份託管影響，帳面出現巨額虧損，但在 Non-GAAP 口徑下，公司淨利達 22 億美元，已連續四季實現獲利且規模持續擴大。

隨著規模效益與產品結構優化，毛利率更大幅攀升至 41.8%，較去年同期的 29.7% 顯著改善，推動股價在盤後交易中上揚約 11%。

逐漸開啟強勁的復甦週期

當前市場需求的熱度已達「甜蜜的煩惱」階段，陳立武透露：「在資料中心領域，CPU 需求正在起飛，需求已超過我們日益增長的供應能力。」這種供不應求的格局賦予了英特爾久違的定價權。

財務長戴維 · 津斯納（David Zinsner）表示，實際定價情況優於預期，特別是在中國市場，部分伺服器 CPU 產品價格較上季漲幅逾 10%，年初至今累計漲幅更已突破 40%。

目前，英特爾已與客戶簽訂 10 項長期採購協議，以應對供應受限的壓力。不僅英特爾，競爭對手 AMD 也將 2030 年 CPU 市場規模預測上調至 2,200 億美元，驗證了市場對高效運算載荷的強勁胃口。

代工業務方面，英特爾同樣提速，單季營收達 58 億美元，年增 31%。公司在先進製程上進展順利，18A 流程已支持 Panther Lake 處理器量產，良率提升超乎預期。

更具意義的是，英特爾首度揭露了代工業務的具名客戶——網路安全公司 Fortinet，並獲得大量先進封裝訂單。儘管市場有關於蘋果合作建廠的傳聞，但英特爾與 Google 雲端、西門子等巨頭的戰略合作已形成龐大版圖，為未來成長鋪路。

面對蓬勃的市場需求，英特爾決定果斷加碼，將 2026 年全年資本支出從 180 億美元上調至 200 億美元，並承諾於 2027 年持續增加預算，重點擴張 Intel 3 製程產能及光罩製造能力。