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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eldorado Gold Corp.(EGO-US)EPS預估下修至3.67元，預估目標價為43.15元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Eldorado Gold Corp.(EGO-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.32元下修至3.67元，其中最高估值6.64元，最低估值2.75元，預估目標價為43.15元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.64(6.64)7.928.536.79
最低值2.75(2.75)4.023.845.44
平均值3.94(4.07)5.935.755.9
中位數3.67(4.32)5.585.675.69

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值35.72億49.79億48.24億46.09億
最低值22.19億35.73億36.11億46.09億
平均值28.26億42.41億41.37億46.09億
中位數28.30億42.07億40.34億46.09億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.75-1.930.551.422.50
營業收入9.43億8.71億10.07億13.24億18.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Eldorado Gold Corp.(EGO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEGO

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