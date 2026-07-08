鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eldorado Gold Corp.(EGO-US)EPS預估下修至3.67元，預估目標價為43.15元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Eldorado Gold Corp.(EGO-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.32元下修至3.67元，其中最高估值6.64元，最低估值2.75元，預估目標價為43.15元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.64(6.64)
|7.92
|8.53
|6.79
|最低值
|2.75(2.75)
|4.02
|3.84
|5.44
|平均值
|3.94(4.07)
|5.93
|5.75
|5.9
|中位數
|3.67(4.32)
|5.58
|5.67
|5.69
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|35.72億
|49.79億
|48.24億
|46.09億
|最低值
|22.19億
|35.73億
|36.11億
|46.09億
|平均值
|28.26億
|42.41億
|41.37億
|46.09億
|中位數
|28.30億
|42.07億
|40.34億
|46.09億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.75
|-1.93
|0.55
|1.42
|2.50
|營業收入
|9.43億
|8.71億
|10.07億
|13.24億
|18.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Eldorado Gold Corp.(EGO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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