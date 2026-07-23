迎戰超高齡挑戰 國科會：推「高齡科技產業計畫」2年已觸及超過55萬人次

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-23 20:22

智慧科技正逐步走進高齡者的日常生活，也改變醫療與照護模式，在行政院推動「高齡科技產業行動計畫」2 年多來，已觸及超過 55 萬人次，由國科會統籌各部會，從科技研發、場域驗證到服務應用，推動高齡科技融入生活。國科會今 (23) 日舉辦成果發表會，透分享計畫成果，展現科技如何成為守護高齡者及照顧者的重要助力。

國科會主委吳誠文。(圖:國科會提供)

行政院政委、國科會主委吳誠文表示，台灣具備半導體、資通訊及 AI 等科技優勢，結合醫療照護體系與跨部會合作機制，是推動高齡科技的重要基礎，高齡科技與在宅醫療科技已推動 2 年透過場域驗證，能從實際應用經驗中整理使用需求、建立共同規格及資料交換標準，下階段將協助產業發展可規模化、可普及的產品與服務，以加速科技落地應用。

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吳誠文說，在高齡生活支援方面，目前已在全台 236 家醫療及照護機構、404 處社區據點及 109 處文化健康站，累計觸及超過 55 萬人次，建立可複製、可擴散的服務模式，發展符合高齡社會需求的產品與服務。

在高齡生活支援方面，建置 200 處以上多元數位學習服務據點，培育 1 千多位志工，並串聯 41 個鄉鎮市區提供在地支持服務，協助高齡者透過數位學習、健康促進及社會參與，逐步提升數位能力；照護服務應用方面，住宿型長照中心導入如 AI 智慧照護系統整合，協助照護人員簡化照護紀錄及行政作業。

國科會指出，在帶動產業發展方面，高齡科技計畫也促成 140 餘件異業合作，也加速產品商品化與市場拓展；去 (2025) 年健康福祉產業營業額達 3,364 億元，2023 至 2025 年複合年成長率達 8%，展現高齡科技帶動產業成長的成果。