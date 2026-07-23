鉅亨速報 - Factset 最新調查：安納利資本管理(NLY-US)EPS預估上修至3.07元，預估目標價為24.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對安納利資本管理(NLY-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.01元上修至3.07元，其中最高估值3.13元，最低估值2.98元，預估目標價為24.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.13(3.12)
|3.35
|3.05
|最低值
|2.98(2.9)
|2.8
|2.9
|平均值
|3.06(3.02)
|3.06
|2.96
|中位數
|3.07(3.01)
|3.02
|2.94
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26.35億
|32.62億
|27.55億
|最低值
|18.94億
|26.02億
|25.69億
|平均值
|24.26億
|28.28億
|26.62億
|中位數
|25.68億
|27.13億
|26.62億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.40
|3.93
|-3.61
|1.62
|2.92
|營業收入
|7.51億
|41.50億
|56.08億
|63.55億
|66.96億
詳細資訊請看美股內頁：
安納利資本管理(NLY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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