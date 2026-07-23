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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安納利資本管理(NLY-US)EPS預估上修至3.07元，預估目標價為24.00元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對安納利資本管理(NLY-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.01元上修至3.07元，其中最高估值3.13元，最低估值2.98元，預估目標價為24.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.13(3.12)3.353.05
最低值2.98(2.9)2.82.9
平均值3.06(3.02)3.062.96
中位數3.07(3.01)3.022.94

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值26.35億32.62億27.55億
最低值18.94億26.02億25.69億
平均值24.26億28.28億26.62億
中位數25.68億27.13億26.62億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS6.403.93-3.611.622.92
營業收入7.51億41.50億56.08億63.55億66.96億

詳細資訊請看美股內頁：
安納利資本管理(NLY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNLY

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