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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Webster Financial Corp.(WBS-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.61元下修至6.5元，其中最高估值6.78元，最低估值6.34元，預估目標價為75.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.78(6.78)
|7.78
|8.12
|最低值
|6.34(6.34)
|6.65
|7.09
|平均值
|6.56(6.64)
|7.2
|7.49
|中位數
|6.5(6.61)
|7.15
|7.25
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.07億
|32.17億
|33.99億
|最低值
|29.86億
|31.40億
|33.08億
|平均值
|30.28億
|31.87億
|33.69億
|中位數
|30.16億
|31.85億
|33.99億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.42
|3.72
|4.91
|4.37
|5.90
|營業收入
|12.56億
|26.99億
|39.51億
|41.77億
|44.21億
詳細資訊請看美股內頁：
Webster Financial Corp.(WBS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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