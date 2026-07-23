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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對西方聯盟金控(WAL-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.5元下修至9.2元，其中最高估值9.68元，最低估值8.77元，預估目標價為92.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.68(10.05)
|11.8
|14.83
|最低值
|8.77(8.65)
|10.18
|11.61
|平均值
|9.26(9.37)
|11.29
|13
|中位數
|9.2(9.5)
|11.5
|13
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|40.76億
|43.68億
|47.90億
|最低值
|39.50億
|41.94億
|46.39億
|平均值
|40.17億
|43.00億
|46.95億
|中位數
|40.15億
|43.30億
|46.75億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.67
|9.70
|6.54
|7.09
|8.73
|營業收入
|20.70億
|27.24億
|43.64億
|50.23億
|53.87億
詳細資訊請看美股內頁：
西方聯盟金控(WAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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