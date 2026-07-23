盤後速報 - 太子(2511)下週(7月30日)除息0.3元，預估參考價8.21元
鉅亨網新聞中心
太子(2511-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
以今日(7月23日)收盤價8.51元計算，預估參考價為8.21元，息值合計為0.3元，股息殖利率3.53%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
太子(2511-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為國民住宅及商業大樓等之委託興建及經營租售。近5日股價下跌0.82%，集中市場加權指數下跌1.77%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/30
|8.51
|0.3
|3.53%
|0.0
|2025/07/24
|9.61
|0.3
|3.12%
|0.0
|2024/07/25
|12.7
|0.36
|2.83%
|0.0
|2023/07/27
|11.95
|0.5
|4.18%
|0.0
|2022/07/28
|11.85
|0.5
|4.22%
|0.0
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