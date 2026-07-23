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盤後速報 - 太子(2511)下週(7月30日)除息0.3元，預估參考價8.21元

鉅亨網新聞中心

太子(2511-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

以今日(7月23日)收盤價8.51元計算，預估參考價為8.21元，息值合計為0.3元，股息殖利率3.53%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

太子(2511-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為國民住宅及商業大樓等之委託興建及經營租售。近5日股價下跌0.82%，集中市場加權指數下跌1.77%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/30 8.51 0.3 3.53% 0.0
2025/07/24 9.61 0.3 3.12% 0.0
2024/07/25 12.7 0.36 2.83% 0.0
2023/07/27 11.95 0.5 4.18% 0.0
2022/07/28 11.85 0.5 4.22% 0.0

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