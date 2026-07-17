Gemini 3.5 Pro難產數月 谷歌為何陷入「燒開海洋」內耗？

鉅亨網新聞中心 2026-07-17 09:42

在全球人工智慧競賽白熱化之際，谷歌 (GOOGL-US) 正面臨空前壓力。旗艦模型 Gemini 3.5 Pro 發布時程較原定計畫延後數月，不僅引發市場對其 AI 研發進度的疑慮，也拖累股價單日重挫 4.44%。這場延遲背後，反映出技術突破受阻、組織協作效率不足，以及代碼生成市場競爭日益升溫等多重挑戰。

Gemini旗艦模型難產數月 谷歌內鬥、人才流失一次爆發。(圖:shutterstock)

谷歌發布節奏的遲滯，很大程度上源於其龐大產品矩陣所帶來的內部協調難題。與市場上部分聚焦於單一 AI 產品的競品公司不同，谷歌需要將最新的 AI 能力同步整合至搜索、地圖、YouTube 等核心產品線，這涉及多層利益相關方。

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組織複雜性帶來的「燒開海洋」困境

知情人士形容，這種協調過程如同「燒開一片海洋」，當不同部門戰略目標不一致、重複性任務在多個團隊間內耗時，統一且高效的產品推進便難以實現。

儘管谷歌方面強調正與合作夥伴積極測試 3.5 Pro 及升級版 Flash，並持續與政府部門對接規範，但如何克服體制內的冗長流程，已成為影響其市場影響力的關鍵。

編程能力爭奪戰下的內部分歧

代碼生成能力已成為衡量頂尖 AI 模型實力的核心指標，然而谷歌在這一領域的投入卻長期受困於內部的派系角力與戰略分歧。目前，Google Cloud、DeepMind 與 Android 團隊皆獨立開發相關工具，資源分散現象嚴重。

更深層次的阻力則來自於企業文化：部分工程師對 AI 生成代碼持保守態度，甚至在早期因擔憂專有代碼數據洩漏，對內部使用 Gemini 進行編程實施限制，這種策略雖已鬆綁，卻令谷歌錯失了寶貴的實驗與迭代窗口。

雖然公司聲稱目前內部 75% 的代碼已由 AI 輔助生成，但這種內部數據與市場端產品表現的落差，仍凸顯了轉型過程中的陣痛。

技術與組織問題已導致谷歌面臨人才流失的現實風險。許多前任與現任員工指出，管理層與研發人員對失去市場先機的擔憂與日俱增，部分研究人才已選擇投奔 Anthropic 等競爭對手。

市場的反饋亦不容樂觀，Gemini 3.5 Flash 在實際應用中口碑參差不齊。例如，部分企業用戶反映該模型在性價比與推理表現上難以比肩 Anthropic 的 Claude 3.5 Sonnet。

儘管谷歌在多模態輸入與搜索數據整合方面仍握有傳統優勢，但在構建最具競爭力的旗艦模型維度上，OpenAI 與 Anthropic 已顯露領先態勢。