鉅亨速報 - Factset 最新調查：文曄(3036-TW)EPS預估下修至24.8元，預估目標價為305元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對文曄(3036-TW)做出2026年EPS預估：中位數由24.97元下修至24.8元，其中最高估值28元，最低估值22.33元，預估目標價為305元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|28(28)
|36.25
|45.13
|最低值
|22.33(23.86)
|27.95
|31.69
|平均值
|25.11(25.36)
|30.17
|38.41
|中位數
|24.8(24.97)
|28.88
|38.41
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2,635,483,000
|3,539,175,290
|4,788,918,520
|最低值
|2,055,714,000
|2,587,686,000
|3,660,157,030
|平均值
|2,309,899,670
|3,029,969,220
|4,224,537,780
|中位數
|2,284,614,500
|2,815,628,000
|4,224,537,780
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|13,543,724
|9,112,156
|4,012,142
|7,631,123
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,177,948,907
|959,431,897
|594,518,813
|571,197,118
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3036/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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