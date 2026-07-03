鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-03 15:33

2026 年上半年台股迎來史詩級大多頭，受惠全球 AI 與半導體浪潮，加權指數於 6 月 23 日盤中衝上 48218 點歷史新高。在市場居高思危之際，大華優利高填息 30 (00918-TW) 公布最新年中換股名單，本次調整剔除國巨、聯電等 13 檔標的，精準將上半年的驚人價差落袋為安，並引進全新 AI 生力軍，為下半年的資金布局騰出最佳攻守空間。

00918強勢換股！國巨、聯電獲利入袋 「AI新兵」入列強攻下半年。(圖：shutterstock)

大華銀投信指出，上半年雖然題材股全面狂飆，但通膨預期與利率政策擾動，也讓大盤在創高之際屢見劇烈回檔；尤其原物料與零組件的漲價潮，雖推升了企業獲利，卻也帶來評價過高的隱憂。

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00918 經理人郭修誠表示，00918 追蹤的「特選臺灣優利高填息 30 指數」，核心邏輯在於「高股利 × 高填息」。本次年中換股依據指數編製規則，一口氣刪除包括國巨、聯電、健鼎、洋基工程、文曄、新普、旭隼，以及富邦金、國泰金、寶成、豐泰等 13 檔標的。

郭修誠進一步說明，這正是 00918「領息不賠價差」的設計精神，00918 並非單純「抱股不放」，而是透過動態調整機制，在股價大漲、資本利得已落袋的情況下，將漲幅紅利轉化為實際報酬，並重新配置到具備高股利與填息能力的新標的，成功避免抱過頭、面臨評價回檔與波動加劇的風險。

展望 2026 年下半年，市場焦點將全面聚焦於 AI 伺服器的換代潮，00918 換股後的全新配置，呈現「AI 紅利」與「高息防禦」的雙軌戰略。首先，電子下游與 AI 供應鏈主攻資本利得，廣達、華碩及新納入的緯穎等科技大廠位居前十大成分股。廣達全面受惠於 NVIDIA 新一代 Vera Rubin 架構，緯穎則迎來 AWS Trainium3 的出貨高峰，由於新世代 AI 伺服器的組裝費用較上一代成長逾 50%，具備實質業績支撐，可望成為下半年的主要衝鋒部隊。

在防禦板塊上，00918 出現顯著策略轉變，全面捨棄壽險型金控，轉向配置彰銀、兆豐金、永豐金及第一金等銀行型金控。在高利率環境延續下，銀行股受惠存放利差擴大，獲利能見度極高，此舉能有效避開壽險型金控易受債券評價損失擾動的風險，提供低波動、穩定填息的防禦後盾。