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鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估上修至19.85元，預估目標價為1262.5元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對國巨(2327-TW)做出2026年EPS預估：中位數由19.59元上修至19.85元，其中最高估值21.22元，最低估值16.98元，預估目標價為1262.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值21.22(21.22)37.5657.32
最低值16.98(16.98)23.8731.68
平均值19.38(19.29)30.9945.53
中位數19.85(19.59)31.3545.93

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值196,764,540289,670,580388,444,840
最低值166,009,000209,354,120245,127,440
平均值179,066,680240,512,780306,778,300
中位數180,485,500240,676,500305,344,570

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS23,634,22919,356,48417,468,84622,730,465
營業收入
(單位：新台幣千元)		132,930,016121,667,329107,609,336121,086,925

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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