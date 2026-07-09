營收速報 - 文曄(3036)6月營收1,817.49億元年增率高達188.09％
鉅亨網新聞中心
文曄(3036-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1,817.49億元，年增率188.09%，月增率-8.17%。
今年1-6月累計營收為1.08兆元，累計年增率114.03%。
最新價為211.5元，近5日股價下跌-0.24%，相關電子通路下跌-2.29%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6523 張
- 外資買賣超：-808 張
- 投信買賣超：-6117 張
- 自營商買賣超：+402 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1,817.49億
|188%
|-8%
|26/5
|1,979.25億
|153%
|-6%
|26/4
|2,110.20億
|79%
|9%
|26/3
|1,941.01億
|119%
|86%
|26/2
|1,044.25億
|29%
|-47%
|26/1
|1,957.47億
|152%
|98%
文曄(3036-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件、成品之加工、製造、研究開發、買賣及進出口業務。電話器材及其零組件之製造、代理國內外廠商有關之報價投標業務。資訊軟體服務、零售與批發業、倉儲業、電信器材批發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 把握修正尾聲的恐慌買點、友達、中美晶、智原
- 台股逼近季線大洗盤，融資大減203億還不夠？長線資金已在「這點位」悄悄卡位
- 營收速報 - 凱碩(8059)6月營收13.70億元年增率高達148.31％
- 營收速報 - 仁大資訊(7767)6月營收6.37億元年增率高達220.5％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇