鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-28 12:38

儘管美國和伊朗近幾日持續處於停火狀態，但中東的飛彈和無人機並沒有徹底停歇。歐洲航天局的「哨兵 - 2」地球觀測衛星圖像顯示，上周末到本周一期間沙烏地阿拉伯多處關鍵能源設施升騰起濃密黑色煙柱。

衛星 27 日（周一）拍到的圖像顯示，Saudi Aramco 的布蓋格石油加工設施疑似遭到襲擊。該設施是全球最大石油穩定工廠，日處理能力約 700 萬桶。

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更重要的是，布蓋格設施位於沙國東西向管線的起點，這條管線為沙國繞過荷姆茲海峽，把原油運往紅海提供了關鍵替代路線。這處設施曾在 2019 年遭葉門叛軍胡塞襲擊，導致沙國石油產量砍半。

除了布蓋格工廠外，沙特哈維耶天然氣田也在周一出現黑煙升騰的景象。

上周末哨兵 - 2 衛星拍到沙國紅海港口城市吉贊一處煉油廠儲油槽發生火災。

沙國國防部周一表示，攔截了數架由伊拉克境內親伊朗組織發射的無人機。胡塞也宣稱對沙國石油設施發動襲擊。

胡塞發言人葉海亞表示，此次行動是對沙國無人機侵入葉門領空的回應。