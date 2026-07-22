鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠控股(CCK-US)EPS預估上修至8.38元，預估目標價為133.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對皇冠控股(CCK-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.1元上修至8.38元，其中最高估值8.5元，最低估值8.05元，預估目標價為133.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.5(8.25)
|9.25
|10.2
|最低值
|8.05(8)
|8.75
|9.35
|平均值
|8.35(8.12)
|9
|9.75
|中位數
|8.38(8.1)
|9
|9.7
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|142.24億
|148.54億
|145.03億
|最低值
|130.14億
|133.44億
|138.10億
|平均值
|136.30億
|139.24億
|141.43億
|中位數
|136.23億
|138.05億
|141.47億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-4.30
|5.99
|3.76
|3.55
|6.38
|營業收入
|114.55億
|129.58億
|120.01億
|118.17億
|123.71億
詳細資訊請看美股內頁：
皇冠控股(CCK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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