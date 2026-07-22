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鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠控股(CCK-US)EPS預估上修至8.38元，預估目標價為133.00元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對皇冠控股(CCK-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.1元上修至8.38元，其中最高估值8.5元，最低估值8.05元，預估目標價為133.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值8.5(8.25)9.2510.2
最低值8.05(8)8.759.35
平均值8.35(8.12)99.75
中位數8.38(8.1)99.7

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值142.24億148.54億145.03億
最低值130.14億133.44億138.10億
平均值136.30億139.24億141.43億
中位數136.23億138.05億141.47億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-4.305.993.763.556.38
營業收入114.55億129.58億120.01億118.17億123.71億

詳細資訊請看美股內頁：
皇冠控股(CCK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCCK

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