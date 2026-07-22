盤後速報 - 中華(2204)次交易(23)日除息3.6元，參考價51.9元
鉅亨網新聞中心
中華(2204-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.6元。
首日參考價為51.9元，相較今日收盤價55.50元，息值合計為3.6元，股息殖利率6.49%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|55.50
|3.6
|6.49%
|0.0
|2025/07/17
|57.6
|4.2
|7.29%
|0.0
|2024/07/18
|129.0
|6.0
|4.65%
|0.0
|2023/07/13
|93.5
|4.0
|4.28%
|0.0
|2022/07/21
|59.2
|5.5
|9.29%
|0.0
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