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盤後速報 - 中華(2204)次交易(23)日除息3.6元，參考價51.9元

鉅亨網新聞中心

中華(2204-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.6元。

首日參考價為51.9元，相較今日收盤價55.50元，息值合計為3.6元，股息殖利率6.49%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 55.50 3.6 6.49% 0.0
2025/07/17 57.6 4.2 7.29% 0.0
2024/07/18 129.0 6.0 4.65% 0.0
2023/07/13 93.5 4.0 4.28% 0.0
2022/07/21 59.2 5.5 9.29% 0.0


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