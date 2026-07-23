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盤後速報 - 統一(1216)下週(7月30日)除息3元，預估參考價74.0元

鉅亨網新聞中心

統一(1216-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(7月23日)收盤價77.00元計算，預估參考價為74.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率3.9%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

統一(1216-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為食品事業、便利商店事業、流通事業。包裝容器事業、食糧事業、油品事業。其他(製藥事業、休閒開發事業、物流事業等)。近5日股價下跌2.29%，集中市場加權指數下跌1.77%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/30 77.00 3.0 3.9% 0.0
2025/07/31 82.7 3.0 3.63% 0.0
2024/08/01 83.9 3.0 3.58% 0.0
2023/08/03 76.2 3.15 4.13% 0.0
2022/08/04 68.5 2.7 3.94% 0.0

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