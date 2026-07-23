盤後速報 - 統一(1216)下週(7月30日)除息3元，預估參考價74.0元
鉅亨網新聞中心
統一(1216-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(7月23日)收盤價77.00元計算，預估參考價為74.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率3.9%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
統一(1216-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為食品事業、便利商店事業、流通事業。包裝容器事業、食糧事業、油品事業。其他(製藥事業、休閒開發事業、物流事業等)。近5日股價下跌2.29%，集中市場加權指數下跌1.77%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/30
|77.00
|3.0
|3.9%
|0.0
|2025/07/31
|82.7
|3.0
|3.63%
|0.0
|2024/08/01
|83.9
|3.0
|3.58%
|0.0
|2023/08/03
|76.2
|3.15
|4.13%
|0.0
|2022/08/04
|68.5
|2.7
|3.94%
|0.0
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