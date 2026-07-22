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盤後速報 - 華友聯(1436)次交易(23)日除息5.05元，參考價40.25元

鉅亨網新聞中心

華友聯(1436-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.05元。

首日參考價為40.25元，相較今日收盤價45.30元，息值合計為5.05元，股息殖利率11.14%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 45.30 5.0476 11.14% 0.0
2025/07/21 116.0 9.79649 8.45% 3.014303
2024/07/26 183.5 5.62651 3.07% 0.937752
2023/07/25 68.6 5.13935 7.49% 0.0
2022/07/26 61.9 4.1542 6.71% 0.0


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