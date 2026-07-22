盤後速報 - 華友聯(1436)次交易(23)日除息5.05元，參考價40.25元
鉅亨網新聞中心
華友聯(1436-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.05元。
首日參考價為40.25元，相較今日收盤價45.30元，息值合計為5.05元，股息殖利率11.14%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|45.30
|5.0476
|11.14%
|0.0
|2025/07/21
|116.0
|9.79649
|8.45%
|3.014303
|2024/07/26
|183.5
|5.62651
|3.07%
|0.937752
|2023/07/25
|68.6
|5.13935
|7.49%
|0.0
|2022/07/26
|61.9
|4.1542
|6.71%
|0.0
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