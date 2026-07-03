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截至台北時間2026年7月4日07:55，彙整前一日公布6月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計130家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|鈺創-半導體業
|19.03億
|657.5%
|海昌生技-生技醫療業
|1,475萬
|209.3%
|聯亞-通信網路業
|4.21億
|128.1%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|海昌生技-生技醫療業
|1,475萬
|229.2%
|華友聯-建材營造業
|2.46億
|121.8%
|勤益控-其他業
|1.17億
|90.1%
截至目前，已公布6月營收報告（資本額<50億）的家數累計達130家。其中營收年增大於 25％有52家，年增小於-20％有8家。
6月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|18家
|介於10～50億
|>= 0%
|25家
|介於10～50億
|< 0%
|8家
|介於10～50億
|<= -20%
|5家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|34家
|小於10億
|>= 0%
|29家
|小於10億
|< 0%
|6家
|小於10億
|<= -20%
|5家
6月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|馥鴻-其他業
|463萬
|1067.0%
|鈺創-半導體業
|19.03億
|657.5%
|永信建-建材營造業
|5.05億
|329.3%
|晶豪科-半導體業
|48.45億
|328.4%
|海昌生技-生技醫療業
|1,475萬
|209.3%
6月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|海昌生技-生技醫療業
|1,475萬
|229.2%
|互動-通信網路業
|3.25億
|137.8%
|華友聯-建材營造業
|2.46億
|121.8%
|永信建-建材營造業
|5.05億
|95.5%
|勤益控-其他業
|1.17億
|90.1%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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