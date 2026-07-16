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盤後速報 - 華友聯(1436)下週(7月23日)除息5.05元，預估參考價40.95元

鉅亨網新聞中心

華友聯(1436-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.05元。

以今日(7月16日)收盤價46.00元計算，預估參考價為40.95元，息值合計為5.05元，股息殖利率10.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

華友聯(1436-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。不動產買賣業務。不動產租賃業務。近5日股價下跌0.44%，集中市場加權指數下跌0.22%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 46.00 5.0476 10.97% 0.0
2025/07/21 116.0 9.79649 8.45% 3.014303
2024/07/26 183.5 5.62651 3.07% 0.937752
2023/07/25 68.6 5.13935 7.49% 0.0
2022/07/26 61.9 4.1542 6.71% 0.0

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