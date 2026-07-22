盤後速報 - 亞聚(1308)次交易(23)日除息0.2元，參考價14.4元
鉅亨網新聞中心
亞聚(1308-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
首日參考價為14.4元，相較今日收盤價14.60元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.37%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|14.60
|0.2
|1.37%
|0.0
|2025/07/24
|12.45
|0.25
|2.01%
|0.0
|2024/07/25
|19.7
|0.45
|2.28%
|0.0
|2023/07/27
|26.6
|1.2
|4.51%
|0.0
|2022/07/28
|29.05
|3.0
|10.33%
|0.0
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