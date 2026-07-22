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盤後速報 - 亞聚(1308)次交易(23)日除息0.2元，參考價14.4元

鉅亨網新聞中心

亞聚(1308-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

首日參考價為14.4元，相較今日收盤價14.60元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.37%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 14.60 0.2 1.37% 0.0
2025/07/24 12.45 0.25 2.01% 0.0
2024/07/25 19.7 0.45 2.28% 0.0
2023/07/27 26.6 1.2 4.51% 0.0
2022/07/28 29.05 3.0 10.33% 0.0


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