鉅亨網記者黃皓宸 台北
在美伊中東戰事趨緩下，布蘭特原油期貨每桶從 110 美元回跌到 70 美元大關，石化業中上游原物料乙、丙烯及苯乙烯等原料本周報價再走低，在原料成本跌價利多下，今 (3) 日包括台化 (1326-TW) 及基期較低的台聚 (1304-TW)、中石化 (1314-TW)、台達化 (1309-TW)、亞聚 (1308-TW)、台苯 (1310-TW) 亮燈漲停，領塑化族群多檔臉紅上揚。
據了解，油價下滑也讓三大石化基本原料持續下探，市場期待塑化廠在成本壓力舒緩下，有望降低成本，提高產能稼動率，加上今 (2026) 年第 3 季起，進入傳統石化產品旺季，包括聖誕節等相關產品已提前拉貨，資金近期也由科技股轉向股價基期較低傳產股。
盤面上，除了台化、台聚、中石化等 6 檔塑化股漲停，其他包括華夏 (1305-TW) 漲逾 9%，信立 (4303-TW)、國喬 (1312-TW)、台塑 (1301-TW)、台塑化 (6505-TW) 也一度漲逾半根停板以上。
分析師指出，近期因美國科技股面臨市場雜音，也讓資金從科技類股轉向過去遭市場低估的傳產股，也帶動台塑及台聚集團等塑化股股價強勢表態，但也提醒投資人切勿追高股價。
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