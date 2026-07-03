據了解，油價下滑也讓三大石化基本原料持續下探，市場期待塑化廠在成本壓力舒緩下，有望降低成本，提高產能稼動率，加上今 (2026) 年第 3 季起，進入傳統石化產品旺季，包括聖誕節等相關產品已提前拉貨，資金近期也由科技股轉向股價基期較低傳產股。

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分析師指出，近期因美國科技股面臨市場雜音，也讓資金從科技類股轉向過去遭市場低估的傳產股，也帶動台塑及台聚集團等塑化股股價強勢表態，但也提醒投資人切勿追高股價。