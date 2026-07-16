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亞聚(1308-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
以今日(7月16日)收盤價15.05元計算，預估參考價為14.85元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
亞聚(1308-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為低密度聚乙烯及乙烯醋酸乙烯酯共聚合樹脂之生產及銷售.。高密度聚乙烯及線型低密度聚乙烯之銷售.。分解性塑膠原料之製造及銷售.。近5日股價下跌0.33%，集中市場加權指數下跌0.22%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|15.05
|0.2
|1.33%
|0.0
|2025/07/24
|12.45
|0.25
|2.01%
|0.0
|2024/07/25
|19.7
|0.45
|2.28%
|0.0
|2023/07/27
|26.6
|1.2
|4.51%
|0.0
|2022/07/28
|29.05
|3.0
|10.33%
|0.0
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