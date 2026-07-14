鉅亨網新聞中心 2026-07-14 12:17

英國最新的研究顯示，短短兩輪熱浪，已經導致英格蘭和威爾士約 2,700 人過早死亡。在 6 月熱浪最嚴重的三天裡，平均每天約 440 人因高溫失去生命。

相比之下，英國每天因交通事故死亡約 4 人，因酒精和毒品相關原因死亡約 35 人。熱浪帶來的死亡人數，已經遠遠超過這些民眾熟悉的風險。

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這項研究由倫敦帝國理工學院、英國氣象局（Met Office）和倫敦衛生與熱帶醫學院等機構共同完成。研究人員結合天氣數據、氣候模型以及歷年來高溫與死亡率之間的關係，對今年 5 月和 6 月兩輪熱浪進行了分析。

研究顯示，5 月 21 日至 29 日的熱浪導致約 550 人死亡；6 月 18 日至 28 日的熱浪導致約 2,200 人死亡，兩輪熱浪累計約 2,700 人死亡。

今年的高溫來得尤其早，也異常猛烈。

5 月，英國最高氣溫達到攝氏 35.1 攝氏；到了 6 月底，英格蘭又連續刷新紀錄，最高氣溫升至 37.7 度。

英國氣象局表示，這兩輪熱浪不僅強度罕見，更特殊的是發生時間，比往年提前了不少，在英國和整個西歐都屬於極端天氣事件。

熱浪最嚴重的 6 月 24 日至 26 日，英國衛生安全局（UKHSA）和英國氣象局連續三天發布最高級別紅色高溫預警，提醒民眾高溫已經可能危及生命，尤其是老人、兒童以及患有基礎疾病的人群。

研究團隊認為，這些高溫並非完全是自然現象。

根據氣候模型分析，如果沒有全球變暖，今年英國兩輪熱浪的最高氣溫本應低 3 度至 4 度。研究估算，在全部熱浪死亡病例中，超過 40% 的死亡與人為導致的全球變暖有關。其中 5 月熱浪約 60% 的死亡與額外升溫有關；6 月熱浪約 38% 的死亡歸因於全球變暖。

研究負責人、倫敦帝國理工學院克萊爾 · 巴恩斯博士表示，現在的高溫已經嚴重到民眾無法再忽視它對健康的影響。她認為，如果人們繼續減少溫室氣體排放，就能夠減緩全球升溫，也有助於避免未來熱浪進一步惡化。