〈台幣〉高低價差超過2角震幅大 收在32.375元貶值3分

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-22 16:55

新台幣今 (22) 日升貶互見，資金匯出壓力仍重，一度遭壓近 32.5 元心理大關，終場收在 32.375 元，貶值 3 分，台北外匯經紀公司成交值縮至 21.39 億美元。

新台幣高低價差擴大至2.1角。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 32.36 元、貶值 1.5 分開出後，震盪幅度加大，最高來到 32.28 元，但午盤過後買匯力道湧現，最低來到 32.49 元，全日高低價差 2.1 角。

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觀察主要亞幣，泰銖貶近 0.3%，人民幣貶約 0.1%，新台幣收貶 0.09%，美元指數微跌不到 0.05%，日元和星元小升 0.05% 上下，韓元升約 0.1%。

在匯市的壓抑下，台股 45000 點得而復失，元大投顧分析，從台積電高層不斷重申 AI 客戶需求強勁、無意把生意拱手讓人，並大幅加碼對美資本支出等訊息來看，台股 AI 供應鏈短線急跌後出現抄底買盤合乎預期。