政策淪個人「提款機」！美參議員籲華爾街拒買TMTG川普貼文「搶先讀取權」產品

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-22 10:25

美國民主黨籍參議員 Mark Warner 週二 (21 日) 敦促銀行與交易公司，停止使用可提前獲取總統川普旗下社群平台 Truth Social 貼文的新產品，警告此舉將致政府政策層面出現「非常令人擔憂的資訊不對稱」。川普發文常引發全球市場劇烈波動，此產品被視為具高度交易價值。

(圖:shutterstock)

川普媒體與科技集團 (TMTG) 在本月初推出名為「Truth API」的付費授權數據服務，向金融機構提供包含川普帳號在內的「最快速」貼文推送。

‌



Warner 同時呼籲美國主要金融行業協會負責人公開反對此類安排，認為這讓川普能從政府政策資訊中獲取個人經濟利益。

身兼參院金融委員會成員的 Warner 在寫給六大金融業協會的信中寫道：「我敦促你們明確表示：金融服務業不會認可出售可能影響市場的總統通訊優先獲取權的安排，尤其當此安排可能為總統個人帶來經濟利益的情況下。」