盤後速報 - 永信建(5508)次交易(22)日除息2.78元，參考價50.62元
鉅亨網新聞中心
永信建(5508-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.78元。
首日參考價為50.62元，相較今日收盤價53.40元，息值合計為2.78元，股息殖利率5.2%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/22
|53.40
|2.7764
|5.2%
|0.0
|2025/07/16
|126.5
|14.5
|11.46%
|0.0
|2024/07/10
|224.0
|11.2912
|5.04%
|0.0
|2023/07/05
|74.1
|6.3454
|8.56%
|0.0
|2022/07/06
|65.3
|8.0061
|12.26%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 永信建(5508)下週(7月22日)除息2.78元，預估參考價52.92元
- 營收速報 - 2026年7月4日台股中小型公司6月營收一覽（新增76家）
- 營收速報 - 2026年7月3日台股中小型公司6月營收一覽（新增44家）
- 營收速報 - 2026年7月2日台股中小型公司6月營收一覽（新增14家）
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇