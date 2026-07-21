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盤後速報 - 永信建(5508)次交易(22)日除息2.78元，參考價50.62元

鉅亨網新聞中心

永信建(5508-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.78元。

首日參考價為50.62元，相較今日收盤價53.40元，息值合計為2.78元，股息殖利率5.2%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/22 53.40 2.7764 5.2% 0.0
2025/07/16 126.5 14.5 11.46% 0.0
2024/07/10 224.0 11.2912 5.04% 0.0
2023/07/05 74.1 6.3454 8.56% 0.0
2022/07/06 65.3 8.0061 12.26% 0.0


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