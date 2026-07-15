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永信建(5508-TW)下週(7月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.78元。
以今日(7月15日)收盤價55.70元計算，預估參考價為52.92元，息值合計為2.78元，股息殖利率4.98%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月15日)收盤價做計算，僅提供參考）
永信建(5508-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。有關建築材料買賣(期貨除外)。有關室內裝潢之設計及施工業務。近5日股價下跌1.74%，櫃買市場加權指數下跌2.88%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/22
|55.70
|2.7764
|4.98%
|0.0
|2025/07/16
|126.5
|14.5
|11.46%
|0.0
|2024/07/10
|224.0
|11.2912
|5.04%
|0.0
|2023/07/05
|74.1
|6.3454
|8.56%
|0.0
|2022/07/06
|65.3
|8.0061
|12.26%
|0.0
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