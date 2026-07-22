鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-22 11:35

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (22) 日出席緯創 (3231-TW) 美國德州廠開幕典禮，被問及過去與台灣做生意「俗擱大碗」，對此黃仁勳指出，今天的台灣非常有成本效益 (Cost-efficient)，但絕非低成本 (Low-cost)，且技術非常先進、優秀，台灣人應感到非常自豪。

黃仁勳：與台灣做生意不再「俗擱大碗」，而是具備高度成本效益。(圖：緯創提供)

黃仁勳表示，台灣現今在晶片製造與電子製造領域中，位處相當頂尖的水平，是全球最先進的電子製造中心。不過也因 AI 成長快速，台灣公司與工廠擴建速度非常快，在能源供應上面臨挑戰。

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不過黃仁勳也坦言，在美國包括生活成本、製造成本都很高，且用來支援工廠的在地生態系統也沒有那麼完善，雖然需要時間建置，但當今需求如此強勁，正式投資的時候。他並指出，重新工業化 (Reindustrializing) 對美國而言是必要的，且對全球經濟平衡也非常重要。

黃仁勳進一步提到輝達在美國的 AI 製造三大樞紐，加州主要作為產品設計基地，接著到亞利桑那州，再送往德州進行製造，透過加州、亞利桑那州以及德州三大製造中心，最後供應至全美。