鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-21 11:00

面對 Fed 政策路徑的不確定性，美國貨幣市場基金正掀起一場「縮短久期」的防禦性調整。

根據 Crane Data 數據，自 5 月中以來，這類基金管理規模雖超過 8 兆美元，但其持倉的加權平均期限已從 45 天顯著壓縮至 40 天，顯示經理人正急於降低利率風險，將資金轉向超短期工具。

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此波調整源於近期市場劇烈震盪。國際油價飆漲，加上 Fed 官員鷹派言論，一度使交易員押注本月升息，但隨後溫和的通膨數據又讓前景撲朔迷離。

聯邦愛馬仕全球流動性市場投資長 Deborah Cunningham 說：「必須保留充足流動性以迎接未來更好的機會，因此需要縮短加權平均期限。」

這一謹慎態度部分源自 2022 年初的教訓，因 Fed 當時啟動激進緊縮，持有較長期資產的基金曾陷入被動。

資金流向呈現明顯偏好，回購協議 (Repo) 成為核心避風港，6 月份持股水位激增 360 億美元，總規模達 1.89 兆美元，DWS Group 更透露其近半投資組合長期配置於此。

與此同時，浮動利率債券吸引力陡增，6 月美債浮動利率債券部位飆至 5230 億美元的歷史新高，使基金既能鎖定高位的三個月期國庫券收益率，又無需拉長久期。

聯邦住宅貸款銀行 (FHLB) 數據印證上述趨勢，該機構今年新增的 1800 億美元債務中，約 1400 億美元為浮動利率債券。

值得注意的是，儘管美國國庫券供給持續擴張，貨幣市場基金上月持有部位反而減少近 1050 億美元。