年輕世代掀起FOMO潮！富達調查：台灣人看好數位資產 偏好度排亞太第三
鉅亨網記者張韶雯 台北
富達國際公布最新全球投資人研究指出，儘管市場波動不斷，亞太區投資人對數位資產信心依舊，近 1/4 受訪者計畫在未來 12 個月內增加配置。其中，台灣投資人無論是已投資比例或未來增加配置意願皆名列亞太第三，僅次於澳洲與新加坡。年輕族群受 FOMO 心態驅動意願更高，且市場焦點正從短期價格波動轉向長期成長潛力與技術價值。
儘管金融市場波動持續，富達國際公布最新全球投資人研究顯示，亞太地區投資人對數位資產依然展現高度信心，近 1/4 的受訪者計畫在未來 12 個月內，進一步增加對加密貨幣及其他數位資產的配置，反映出市場正逐步將數位資產納入長期核心投資策略之中。
調查數據顯示，亞太區投資人有意增加數位資產配置的比例達 23%，遠高於減少配置的 3%。其中，年輕族群態度最為積極，18 至 34 歲受訪者中有 34% 計畫增持，僅 4% 表示將減少持有。此外，害怕錯失機會的 FOMO 心態在年輕族群中也最為明顯，凸顯新世代對數位金融的高接受度。
在投資動機方面，市場焦點正逐漸從短期價格波動轉向長期投資價值。在已投資或願意投資加密貨幣的亞太區投資人中，44% 認為數位資產具備強勁長期成長潛力，為考慮投資的首要原因；另有 36% 視其為短期獲利機會，27% 則看好其能提供與傳統市場較低相關性的報酬來源。同時，超過半數受訪者表示，若未來數位資產能受到更完善的監管，將大幅提升其投資意願。
在各市場表現方面，台灣投資人的表現相當亮眼。調查指出，台灣投資人已投資的比例以及有意增加配置的比例皆排名亞太第三，僅次於澳洲和新加坡。進一步分析台灣投資人的考量因素，排名前三依序為相信具備強勁長期成長潛力、視為短期獲利機會，以及希望受惠於其背後技術發展。
富達國際亞太區數位資產策略總監 Giselle Lai 表示，隨著市場日漸成熟，投資人不再僅將比特幣視為投機工具，而是多元化投資組合中的長期配置選項。隨著全球加密貨幣總市值持續擴大，加上機構參與度提升與基礎設施改善，數位資產正逐步成為全球金融市場不可或缺的重要組成部分。
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