鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-21 19:27

富達國際公布最新全球投資人研究指出，儘管市場波動不斷，亞太區投資人對數位資產信心依舊，近 1/4 受訪者計畫在未來 12 個月內增加配置。其中，台灣投資人無論是已投資比例或未來增加配置意願皆名列亞太第三，僅次於澳洲與新加坡。年輕族群受 FOMO 心態驅動意願更高，且市場焦點正從短期價格波動轉向長期成長潛力與技術價值。

年輕世代掀起FOMO潮！富達調查：台灣人看好數位資產 偏好度排亞太第三。（圖：shutterstock）

儘管金融市場波動持續，富達國際公布最新全球投資人研究顯示，亞太地區投資人對數位資產依然展現高度信心，近 1/4 的受訪者計畫在未來 12 個月內，進一步增加對加密貨幣及其他數位資產的配置，反映出市場正逐步將數位資產納入長期核心投資策略之中。

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調查數據顯示，亞太區投資人有意增加數位資產配置的比例達 23%，遠高於減少配置的 3%。其中，年輕族群態度最為積極，18 至 34 歲受訪者中有 34% 計畫增持，僅 4% 表示將減少持有。此外，害怕錯失機會的 FOMO 心態在年輕族群中也最為明顯，凸顯新世代對數位金融的高接受度。

在各市場表現方面，台灣投資人的表現相當亮眼。調查指出，台灣投資人已投資的比例以及有意增加配置的比例皆排名亞太第三，僅次於澳洲和新加坡。進一步分析台灣投資人的考量因素，排名前三依序為相信具備強勁長期成長潛力、視為短期獲利機會，以及希望受惠於其背後技術發展。