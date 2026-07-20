鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-21 05:44

美國總統川普週一 (20 日) 簽署行政命令，要求國防部全面強化國防供應鏈管理，並收緊承包商向中國等「不可靠外國供應商」採購關鍵礦物與零組件的豁免規定，以降低美國武器生產對海外來源的依賴。

新規涵蓋礦物、磁鐵、化學品、鍛造件及軟體等國防相關物資。國防部將深入盤點各層級供應商，確認關鍵材料與零組件是否來自中國、北韓、俄羅斯及伊朗等國家，並評估供應商的外國持股、財務狀況及製造風險。

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MP Materials (MP-US) 目前獲美國國防部投資，國防部持股約 15%。行政命令消息公布後，MP Materials 週一股價由黑翻紅，終場上漲 1.01%，收在每股 45.70 美元。

申請豁免門檻提高

根據行政命令，國防承包商未來不能只以價格較低或採購較方便為由，申請向受限制供應商購買關鍵材料。

企業必須證明已尋找替代供應來源、揭露材料原產地，並提出降低依賴的具體計畫。承包商也須優先考慮美國本土或盟國供應商，並替換被認定為不可靠的合作對象。

未遵守規定的業者可能面臨政府採購處分，包括失去競標或取得國防合約的機會。

白宮官員表示，如果國防部不清楚關鍵材料、零組件及軟體的來源，美國就無法在現代戰場保持優勢。

白宮貿易與製造業資深顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 更將這項供應鏈盤點形容為「戰場準備」，強調美方必須在衝突發生前掌握潛在風險。

中國掌握稀土供應鏈

目前，飛彈、軍機、半導體、汽車及人工智慧 (AI) 基礎設施所需的多項關鍵礦物與加工材料，仍高度依賴中國供應鏈。

北京近年陸續限制部分關鍵礦物出口，也在美中貿易談判及與日本的爭端中，將稀土供應作為施壓工具。

納瓦羅表示，中國採取的是「逐步斷糧，而非一次勒緊」的策略，透過放慢出口流程向其他國家施壓。

他強調，美國正加速推動關鍵礦物供應鏈本土化。其中，美國稀土磁鐵製造商 Vulcan Elements 已與 ReElement Technologies 合作，建立本土稀土磁鐵供應鏈，供應國防、航太及 AI 基礎設施。

白宮官員表示，政府目前已促成接近 150 項相關交易、投入數百億美元，並從民間延攬約 400 名交易與投資專業人士，加快關鍵供應鏈建設。

降低對中依賴仍需時間

儘管美國加快投資，分析師認為，美國要實質降低對中國部分關鍵稀土材料的依賴，可能仍需數年時間，稀土供應可望持續成為美中角力焦點。

中國本月稍早將包括 MP Materials (MP-US) 與 USA Rare Earth (USAR-US) 在內的 10 家美國企業列入出口限制名單。