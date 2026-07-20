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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.91元上修至4.06元，其中最高估值4.94元，最低估值3.59元，預估目標價為49.96元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.94(4.87)
|4.55
|4.69
|4.91
|最低值
|3.59(3.59)
|2.35
|2.02
|3.31
|平均值
|4.11(4.08)
|3.51
|3.63
|4.02
|中位數
|4.06(3.91)
|3.63
|3.73
|3.85
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|397.26億
|392.28億
|364.71億
|381.73億
|最低值
|300.64億
|284.52億
|286.27億
|328.19億
|平均值
|348.15億
|325.13億
|320.61億
|348.43億
|中位數
|341.03億
|312.68億
|323.34億
|335.38億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.59
|3.70
|2.79
|2.09
|3.70
|營業收入
|239.74億
|324.91億
|266.49億
|260.27億
|277.41億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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