鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估下修至3.91元，預估目標價為50.60元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2026年EPS預估：中位數由4元下修至3.91元，其中最高估值4.87元，最低估值3.69元，預估目標價為50.60元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.87(4.87)
|4.4
|4.52
|4.91
|最低值
|3.69(3.85)
|2.34
|2.02
|3.27
|平均值
|4.1(4.17)
|3.44
|3.58
|4.04
|中位數
|3.91(4)
|3.42
|3.67
|3.94
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|397.26億
|392.28億
|364.71億
|381.73億
|最低值
|300.64億
|283.73億
|286.27億
|327.52億
|平均值
|351.45億
|326.74億
|322.18億
|348.21億
|中位數
|351.35億
|312.68億
|322.90億
|335.38億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.59
|3.70
|2.79
|2.09
|3.70
|營業收入
|239.74億
|324.91億
|266.49億
|260.27億
|277.41億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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