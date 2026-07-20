外資賣超縮至60億元 出脫晶圓代工股 期指空單大減7852口跌破8萬口

台股今 (20) 日上沖下洗震盪逾 1100 點，終場下跌 221.57 點收 42449.7 點，外資連 12 賣，但賣超縮減至 60.84 億元，台股期貨空單大減 7852 口，未平倉空單降至 78337 口，7 月以來首見跌破 8 萬口高水位；投信則持續力挺，買超 146.49 億元，連 19 買共 2025 億元，在台新新光金等金融股呈現土洋對作，但同步調節晶圓代工成熟製程成熟製程晶圓代工族群。