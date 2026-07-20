外資賣超縮至60億元 出脫晶圓代工股 期指空單大減7852口跌破8萬口
鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (20) 日上沖下洗震盪逾 1100 點，終場下跌 221.57 點收 42449.7 點，外資連 12 賣，但賣超縮減至 60.84 億元，台股期貨空單大減 7852 口，未平倉空單降至 78337 口，7 月以來首見跌破 8 萬口高水位；投信則持續力挺，買超 146.49 億元，連 19 買共 2025 億元，在台新新光金等金融股呈現土洋對作，但同步調節晶圓代工成熟製程成熟製程晶圓代工族群。
外資賣超前十中有多檔金控股，包括台新新光金 6.32 萬張、永豐金 2.1 萬張、華南金 1.58 萬張、第一金 1.32 萬張，但投信分別買超 5.43 萬張、1.21 萬張、1.27 萬張、1.03 萬張，呈現土洋對作，另外，長榮航獲外資買超 1.33 萬張，但投信賣超 6458 張。
外資及投信也同步調節成熟製程晶圓代工股，外資賣超力積電 2.44 萬張，投信則賣超聯電 1.35 萬張、世界 5,514 張；另一方面則對作晶圓代工龍頭台積電，外資賣超 1672 張，投信則買超 1047 張。
投信買超前 10 名還有彰銀 9,803 張、興富發 7,357 張、兆豐金 6,763 張、統一 6,533 張、中信金 6,340 張、華航 6,164 張；賣超則有群益證 5,018 張、英業達 3,993 張、宏碁 3,817 張、正新 3,163 張、寶成 3,092 張、國泰金 2,506 張、和碩 2,491 張。
外資買超較多有面板雙虎群創 3.47 萬張、友達 1.65 萬張，玉山金 2.41 萬張、主動元大 AI 新經濟 (00990A) 2.09 萬張、群益投等新興公債 (00756B) 2 萬張、元大台灣 50 正 2(00631L) 1.74 萬張、主動統一全球創新 (00988A) 1.46 萬張、群益 ESG 投等債 20+(00937B) 1.44 萬張、主動群益台灣強棒 (00982A) 1.15 萬張。
外資賣超臺企銀 (2834)1.49 萬張、元大金 (2885)1.4 萬張、ETF 元大台灣 50(0050)9.74 萬張、主動統一升級 50(00403A)6.52 萬張、元大高股息 (0056)2.32 萬張、復華台灣科技優息 (00929)1.16 萬張。
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