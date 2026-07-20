盤後速報 - 祥碩(5269)次交易(21)日除息45.38元，參考價1424.62元
鉅亨網新聞中心
祥碩(5269-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利45.38元。
首日參考價為1424.62元，相較今日收盤價1470.00元，息值合計為45.38元，股息殖利率3.09%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/21
|1470.00
|45.3767
|3.09%
|0.0
|2025/07/23
|1880.0
|30.00008
|1.6%
|0.0
|2024/08/01
|1665.0
|18.58061
|1.12%
|0.0
|2023/08/01
|983.0
|20.00036
|2.03%
|0.0
|2022/08/25
|960.0
|26.001
|2.71%
|0.0
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