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盤後速報 - 祥碩(5269)次交易(21)日除息45.38元，參考價1424.62元

鉅亨網新聞中心

祥碩(5269-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利45.38元。

首日參考價為1424.62元，相較今日收盤價1470.00元，息值合計為45.38元，股息殖利率3.09%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/21 1470.00 45.3767 3.09% 0.0
2025/07/23 1880.0 30.00008 1.6% 0.0
2024/08/01 1665.0 18.58061 1.12% 0.0
2023/08/01 983.0 20.00036 2.03% 0.0
2022/08/25 960.0 26.001 2.71% 0.0


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