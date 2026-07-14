盤後速報 - 祥碩(5269)下週(7月21日)除息45.38元，預估參考價1479.62元
鉅亨網新聞中心
祥碩(5269-TW)下週(7月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利45.38元。
以今日(7月14日)收盤價1525.00元計算，預估參考價為1479.62元，息值合計為45.38元，股息殖利率2.98%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
祥碩(5269-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速介面控制晶片及裝置端高速控制晶片之設計。近5日股價下跌0.66%，集中市場加權指數下跌2.53%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/21
|1525.00
|45.3767
|2.98%
|0.0
|2025/07/23
|1880.0
|30.00008
|1.6%
|0.0
|2024/08/01
|1665.0
|18.58061
|1.12%
|0.0
|2023/08/01
|983.0
|20.00036
|2.03%
|0.0
|2022/08/25
|960.0
|26.001
|2.71%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台股盤中創史上第六大跌點 11檔千金股觸及跌停板
- 半導體「普漲黃金期」已過！大摩點名擁抱這幾檔龍頭、警惕4台廠估值泡沫
- 盤中速報 - 祥碩(5269)急拉3.04%報1525.0元，成交309張
- 上半年高股息績效王00929 7月大方配息0.38元創新高 年化近15%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇