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盤後速報 - 祥碩(5269)下週(7月21日)除息45.38元，預估參考價1479.62元

鉅亨網新聞中心

祥碩(5269-TW)下週(7月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利45.38元。

以今日(7月14日)收盤價1525.00元計算，預估參考價為1479.62元，息值合計為45.38元，股息殖利率2.98%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

祥碩(5269-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速介面控制晶片及裝置端高速控制晶片之設計。近5日股價下跌0.66%，集中市場加權指數下跌2.53%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/21 1525.00 45.3767 2.98% 0.0
2025/07/23 1880.0 30.00008 1.6% 0.0
2024/08/01 1665.0 18.58061 1.12% 0.0
2023/08/01 983.0 20.00036 2.03% 0.0
2022/08/25 960.0 26.001 2.71% 0.0

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