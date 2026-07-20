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盤後速報 - 元大高股息(0056)次交易(21)日除息1.35元，參考價48.6元

鉅亨網新聞中心

元大高股息(0056-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.35元。

首日參考價為48.6元，相較今日收盤價49.95元，息值合計為1.35元，股息殖利率2.7%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/21 49.95 1.35 2.7% 0.0
2026/04/23 42.61 1.0 2.35% 0.0
2026/01/22 38.21 0.866 2.27% 0.0
2025/10/23 37.75 0.866 2.29% 0.0
2025/07/21 35.6 0.866 2.43% 0.0


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