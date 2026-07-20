盤後速報 - 元大高股息(0056)次交易(21)日除息1.35元，參考價48.6元
鉅亨網新聞中心
元大高股息(0056-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.35元。
首日參考價為48.6元，相較今日收盤價49.95元，息值合計為1.35元，股息殖利率2.7%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/21
|49.95
|1.35
|2.7%
|0.0
|2026/04/23
|42.61
|1.0
|2.35%
|0.0
|2026/01/22
|38.21
|0.866
|2.27%
|0.0
|2025/10/23
|37.75
|0.866
|2.29%
|0.0
|2025/07/21
|35.6
|0.866
|2.43%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 台股高股息ETF人氣回流 0056近2周獲淨申購101億元
- 台股巨震近千點！ 10檔高息ETF展抗跌神力 這檔年化息率飆18%稱冠
- 0056擬配息1.35元創單季新高 年化殖利率逾10%
- 主動3檔新兵報到！台股ETF受益人突破1700萬大關 33檔創高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇