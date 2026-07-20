花旗下調韓股評級至中性 將中國股市評級升至增持
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
花旗集團將南韓股市評級從「超配」下調至「戰術性中性」，因近幾周晶片股劇烈波動。另外，花旗也將中國股市評級調升至「增持」。
花旗決定下調南韓評級，主因是近期晶片股波動劇烈，且花旗希望減少對人工智慧主題的曝險。南韓綜合股價指數 (KOSPI) 雖為今年全球表現最佳的市場之一，但因散戶對單一股票槓桿 ETF 的過度熱情及對估值的擔憂，導致市場動盪加劇。
花旗策略師指出，儘管結構上仍看好 AI 主題，但在新興市場配置中，對全面撤出科技板塊仍持謹慎態度。
與此同時，花旗將中國視為資金輪動的首選候選者。雖然中國今年的每股盈餘 (EPS) 動能起步較弱，但策略師認為，隨著市場漲勢有望從少數 AI 贏家擴散至更廣泛的領域，中國股市將從中受益。支持中國評級上調的因素還包括投資者倉位較低、油價下跌以及全球增長環境改善。
此外，市場預期中國政府將推出增量政策，包括人民銀行最快在本月降息 10 個基點以及加速財政刺激，以推動經濟溫和復甦。
在其他區域配置方面，花旗維持對台灣股市的「增持」評級，認為台灣的硬體供應鏈是全球 AI 基礎設施的核心支撐。墨西哥的評級則被調升至「中性」，與中國一同被視為能吸收從估值過高的科技板塊流出資金的市場。
儘管面臨美以伊衝突等地緣政治、聯準會政策不確定性及聖嬰現象引發的氣候干擾等挑戰，花旗對新興市場的企業獲利仍持樂觀態度，預計 2026 年 MSCI 新興市場企業獲利將增長 63%。花旗認為，若宏觀環境保持有利且地緣風險緩和，市場漲勢擴散的空間將進一步加大。
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