鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-07-17 14:30

中國 AI 獨角獸月之暗面 (Moonshot AI) 週四 (16 日) 晚間正式發布新一代大模型 Kimi K3，這是該公司迄今能力最強的模型，也是全球首個開源規模達 3 兆參數級別 (實際參數 2.8 兆) 模型。

過去一年，Kimi 系列模型有 9 個月保持開源模型規模上限，K3 的亮相標誌著全球大模型競爭從單一榜單成績，轉向預訓練規模、架構效率、複雜任務能力與工程可用性的綜合較量。

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Kimi K3 原生支持視覺理解，具備 100 萬 Token 上下文窗口，並採用自主研發的底層架構。

K3 研發重點並非簡單擴大參數規模，而是透過模型架構、訓練方法與數據配方的協同優化，將整體擴展效率較上一代提升約 2.5 倍。

在綜合智能評測中，K3 僅次於 Claude Fable 5 與 GPT-5.6 Sol 兩大閉源模型，在程式設計、視覺理解、知識工作及長程任務處理表現突出，能結合源代碼、渲染結果、運行日誌與測試 feedback 判斷修改方向，適用於前端工程、遊戲開發、基礎設施優化與科研編程等場景。

最引人矚目的是 K3 的長程 Agent 能力的概念驗證：在連續 48 小時自主運行中，K3 基於開源 EDA 工具與 Nangate 45 奈米工藝庫，獨立完成一款專用 AI 晶片的構建、優化與驗證。該晶片面積 4mm²，集成 146 萬標準單位與 0.277MB SRAM，搭載帶融合反量化的 INT4 MAC 陣列，在 100MHz 下完成時序收斂，仿真解碼吞吐持續超過每秒 8700 Token。

這顆「為模型設計、由模型服務」的晶片，雖採用成熟的 45 奈米製程、規格不及商用先進產品，卻生動展示 AI 自主驅動硬體設計流程的潛力，而在現實中，同類研發往往需數百人團隊耗時數年。

月之暗面今年 5 月完成約 20 億美元新一輪融資，投後估值突破 200 億美元，由美團龍珠領投，水木資本、中國移動、CPE 源峰等參投。該公司半年內累計融資超 39 億美元，總額逾 376 億元人民幣。

從 K3 的架構突破到 AI 自主造芯的探索，顯示其在高強度算力轉化與系統級創新上的佈局。