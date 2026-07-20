〈港股盤後〉強勢反彈 恒指收復兩萬五大關 科網能源雙輪驅動

鉅亨網新聞中心 2026-07-20 16:35

港股周一 (20 日) 受多重利好提振迎來大幅反彈，成功修復上周五的跌勢。截至收盤，恒生指數大漲 2.36%，重新站回 25,000 點整數關口，收報 25,143.05 點。國企指數上漲 3.01%，恒生科技指數收漲 2.79%，科指盤中漲幅一度擴大至 3.6%。

強勢反彈 恒指收復兩萬五大關 科網能源雙輪驅動(圖:shutterstock)

大型科網股與 AI 應用端成為市場焦點。 阿里巴巴收漲 3.7%，騰訊漲 3.5%，美團、小米、京東等龍頭股均漲逾 3%。其中，中國軟件國際午後直線拉升，收盤飆漲約 23%，主要受其與大模型廠商「月之暗面」簽署 Token 分成及聯合創新合作協議的戰略利好帶動。

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然而，AI 應用概念股內部出現分化，智譜跌 19.56%， MINIMAX-W 因估值消化與籌碼結構脆弱而大幅回調，跌逾 10%。

受中東局勢升級影響，能源板塊全天活躍。 隨著荷姆茲海峽局勢趨緊及美軍襲擊伊朗石油重鎮，石油股與煤炭股集體走強。中煤能源漲超 8%，兗礦能源漲逾 9%，中國海洋石油漲逾 5%。

此外，在低利率環境下，預期股息率極具吸引力的內銀股連日走強，建設銀行漲逾 4%，其 2026 年預期股息率普遍優於港元定存利率。

生物醫藥板塊同樣表現亮眼， 榮昌生物漲幅超過 9%。市場分析指出，該板塊正經歷政策、資金與業績「三底共振」帶來的估值修復行情，且國產創新藥正從單純的平台輸出轉向全球化兌現階段。