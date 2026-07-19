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鉅亨速報 - Factset 最新調查：藥華藥(6446-TW)EPS預估上修至25.65元，預估目標價為1352.23元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對藥華藥(6446-TW)做出2026年EPS預估：中位數由25.03元上修至25.65元，其中最高估值27.92元，最低估值13.75元，預估目標價為1352.23元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值27.92(27.92)45.3985.77
最低值13.75(13.75)18.3435.9
平均值23.61(23.45)36.2555.16
中位數25.65(25.03)39.0643.81

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值29,799,00051,680,00049,080,000
最低值21,527,96026,592,45035,594,280
平均值26,303,17038,994,58042,337,140
中位數26,977,50038,778,50042,337,140

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS5,045,1672,965,503-623,835-1,374,810
營業收入
(單位：新台幣千元)		15,634,7779,734,8145,105,6152,882,042

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6446/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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