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鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至353.75元，預估目標價為6633元

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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2026年EPS預估：中位數由351.8元上修至353.75元，其中最高估值385.48元，最低估值310.15元，預估目標價為6633元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值385.48(385.48)552.96648.01
最低值310.15(310.15)399.94467.55
平均值348.54(348.06)470.29563.82
中位數353.75(351.8)469.23560.41

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值1,478,159,0002,381,861,0003,026,669,000
最低值1,181,320,0001,777,141,3002,150,773,650
平均值1,291,855,8602,063,022,7802,471,806,040
中位數1,301,657,6802,033,217,0002,426,841,800

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS51,118,16322,776,16812,043,65514,174,709
營業收入
(單位：新台幣千元)		950,663,310360,541,104241,900,989292,876,040

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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