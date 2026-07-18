鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至353.75元，預估目標價為6633元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2026年EPS預估：中位數由351.8元上修至353.75元，其中最高估值385.48元，最低估值310.15元，預估目標價為6633元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|385.48(385.48)
|552.96
|648.01
|最低值
|310.15(310.15)
|399.94
|467.55
|平均值
|348.54(348.06)
|470.29
|563.82
|中位數
|353.75(351.8)
|469.23
|560.41
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,478,159,000
|2,381,861,000
|3,026,669,000
|最低值
|1,181,320,000
|1,777,141,300
|2,150,773,650
|平均值
|1,291,855,860
|2,063,022,780
|2,471,806,040
|中位數
|1,301,657,680
|2,033,217,000
|2,426,841,800
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|51,118,163
|22,776,168
|12,043,655
|14,174,709
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|950,663,310
|360,541,104
|241,900,989
|292,876,040
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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